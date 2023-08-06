Собянин отметил работу военных при уничтожении беспилотника силами ПВО
12:30 06.08.2023
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) смогла уничтожить на пути к Москве очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По словам мэра столицы Сергея Собянина, попытка прорыва на Москву беспилотника была зафиксирована около 11:00. «На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», – написал глава города у себя в Telegram-канале.
Напомним, как уже сообщала «Независимая газета», 30 июля и 1 августа попаданием БПЛА были повреждены фасады в башне «Москва-Сити». Также 24 июля беспилотники попадали в нежилые здания на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева – тогда Минобороны РФ сообщило, что дроны были подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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