Собянин отметил работу военных при уничтожении беспилотника силами ПВО

12:30

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) смогла уничтожить на пути к Москве очередной беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По словам мэра столицы Сергея Собянина, попытка прорыва на Москву беспилотника была зафиксирована около 11:00. «На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», – написал глава города у себя в Telegram-канале.

Напомним, как уже сообщала «Независимая газета», 30 июля и 1 августа попаданием БПЛА были повреждены фасады в башне «Москва-Сити». Также 24 июля беспилотники попадали в нежилые здания на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева – тогда Минобороны РФ сообщило, что дроны были подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).