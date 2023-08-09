Мятежники в Нигере обвинили Францию в нарушении воздушного пространства страны
17:40 09.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мятежники, захватившие власть в Нигере, обвинили Францию в нарушении воздушного пространства африканской страны. Об этом сообщило агентство AFP.
Подробности инцидента не приводятся. Нигер закрыл свое воздушное пространство 6 августа, опасаясь иностранной интервенции.
Ранее Reuters сообщил, что Евросоюз начал закладывать основу для введения первых санкций в отношении военных, осуществивших государственный переворот в Нигере. По сведениям неназванных европейских чиновников, в сообществе уже начали обсуждение критериев для введения карательных мер.
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