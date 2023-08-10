Китайские компании в срочном порядке закупают чипы в США - FT

10:00 Источник: Газета.Ru

Крупные компании КНР, опасаясь введения новых ограничений со стороны США на экспорт в Китай чипов, используемых для технологий искусственного интеллекта, стали срочно закупать чипы американского производителя Nvidia. Об этом со ссылкой на источники сообщает британская газета Financial Times.

По информации источников, китайские интернет-гиганты, находясь в состоянии ажиотажа, уже сделали заказы на $5 млрд. Речь идет о приобретении высокопроизводительных чипов Nvidia, необходимых для создания генеративных систем искусственного интеллекта.

Компании Baidu, ByteDance, Tencent и Alibaba заказали около ста тысяч процессоров A800 на $1 млрд. Кроме того, компаниями из КНР приобретены графические процессоры на $4 млрд.

Один из сотрудников Baidu на условиях анонимности рассказал, что без чипов Nvidia невозможно будет продолжить обучение любой крупной языковой модели. Газета.Ru