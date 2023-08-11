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НОВОСТИ

Прокуратура Москвы призвала граждан не распространять фейковую информацию

22:18 11.08.2023

Представители прокуратуры Москвы призвали граждан не поддаваться на провокации и проверять достоверность публикуемой информации о событиях и происшествиях. Как сообщает ведомство, прокуратура непрерывно ведет мониторинг интернет-источников, в том числе публикующих информацию о событиях и происшествиях. При этом в социальных сетях и публичных каналах обнаруживается информация, содержащая недостоверные сведения, «а также авторский контент, основанный лишь на субъективных суждениях его создателя, не располагающего проверенными данными об истинных причинах и условиях произошедшего». По информации прокуратуры, зачастую такие сообщения распространяют граждане, не убедившись в их правдивости.

Прокурорские проверки в целом ряде случаев обнаруживают умышленную недостоверность таких информационных вбросов. Как считает прокуратура, распространение фейков призвано дестабилизировать обстановку в мегаполисе, искусственно формировать ложное мнение о событиях и происшествиях, нацелено создать негативное информационное воздействие на людей.

Прокуратура Москвы проинформировала об ответственности за подобную противоправную деятельность и рекомендовала не поддаваться на такого рода провокации, проверять достоверность поступающей от некоторых СМИ и интернет-ресурсов информации. «Рекомендуем жителям столицы не распространять в публичном пространстве непроверенную информацию и визуальные материалы, которые могут вызвать неоднозначное восприятие у общества» – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура напоминает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также за разглашение данных предварительного расследования законодательством РФ предусмотрена ответственность. Прокуратура также просит средства массовой информации, интернет-ресурсы и граждан быть бдительными при публичном распространении каких-либо сведений, руководствоваться официальными источниками либо обращаться за комментариями в профильные ведомства.

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