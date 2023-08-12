Из-за блокады в Карабахе ощущается нехватка - МИД Армении

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Население Нагорного Карабаха столкнулось с нехваткой воды из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Об этом написала в соцсети X («икс», ранее Twitter) пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.



«В условиях острого гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в летнюю погоду люди сталкиваются с нехваткой воды. Из-за нехватки топлива насосы работают на половине мощности», — отметила она.



Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению — Лачинский коридор — остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, представившихся экологами, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.



