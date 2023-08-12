Из-за блокады в Карабахе ощущается нехватка - МИД Армении
14:20 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В условиях острого гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в летнюю погоду люди сталкиваются с нехваткой воды. Из-за нехватки топлива насосы работают на половине мощности», — отметила она.
Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению — Лачинский коридор — остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, представившихся экологами, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.
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