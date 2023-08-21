В Иркутске пятеро сотрудников СИЗО осуждены по делу о пытках заключенных
16:32 21.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иркутский областной суд приговорил к лишению свободы на сроки от четырех до пяти лет в колонии общего режима пятерых сотрудников СИЗО по делу о применении пыток к заключенным. Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Сегодня Иркутский областной суд провозгласил приговор в отношении пятерых сотрудников ФКУ СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Иркутской области. Иркутский областной суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В зависимости от степени и характера фактического участия каждого подсудимого в совершении преступления мужчины приговорены к лишению свободы сроком от четырех до пяти лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Осужденные также лишены права занимать должности на государственной службе, в государственных учреждениях, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на полтора года.
Как сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области, следствием и судом установлено, что в ноябре 2020 года старший оперуполномоченный оперативного отдела СИЗО-1 по надуманному основанию составил рапорты о необходимости перевода осужденного и иных лиц, содержащихся в СИЗО, существенно нарушая их права. «В результате на основании документов должностными лицами ГУ ФСИН России по Иркутской области был осуществлен перевод 29-летнего осужденного сначала в одну камеру, а через два дня в другую, где в отношении него сокамерниками были совершены противоправные действия, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью. В ходе следствия была установлена причастность еще четверых сотрудников СИЗО-1 к совершению указанного преступления», — говорится в сообщении.
В январе 2021 года ФСИН России проводила проверку соблюдения прав человека в пенитенциарных учреждениях Иркутской области. Поводом послужили массовые жалобы. По результатам проверки возбудили ряд уголовных дел в отношении сотрудников регионального управления ФСИН, обвиняемых и уже осужденных. Установлены более 40 человек, применявших насилие в местах лишения свободы. Был уволен начальник СИЗО-1 Иркутска.
НОВОСТИ
- 17:32 21.08.2023
- Россиянка Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам
- 17:12 21.08.2023
- В Ростовской области задержана гражданка Украины, передававшая СБУ данные о войсках РФ
- 17:11 21.08.2023
- Участники тестового голосования в Москве выберут мероприятие ко Дню города
- 17:00 21.08.2023
- Венгрия будет получать СПГ из Катара с 2027 года — Сийярто
- 16:12 21.08.2023
- В трех городах в Нидерландах прогремели взрывы
- 16:00 21.08.2023
- Один из руководителей Одесской железной дороги задержан за организацию диверсии
- 15:32 21.08.2023
- Салюков и его коллега из Ирана договорились о наращивании сотрудничества — МО РФ
- 15:12 21.08.2023
- ВС РФ отразили пять атак ВСУ в районе Работина
- 15:00 21.08.2023
- Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 107 человек — губернатор
- 14:48 21.08.2023
- Сбер увеличит количество импортных товаров на полках российских ретейлеров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать