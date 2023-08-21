В Иркутске пятеро сотрудников СИЗО осуждены по делу о пытках заключенных

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иркутский областной суд приговорил к лишению свободы на сроки от четырех до пяти лет в колонии общего режима пятерых сотрудников СИЗО по делу о применении пыток к заключенным. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Сегодня Иркутский областной суд провозгласил приговор в отношении пятерых сотрудников ФКУ СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Иркутской области. Иркутский областной суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В зависимости от степени и характера фактического участия каждого подсудимого в совершении преступления мужчины приговорены к лишению свободы сроком от четырех до пяти лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Осужденные также лишены права занимать должности на государственной службе, в государственных учреждениях, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на полтора года.

Как сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области, следствием и судом установлено, что в ноябре 2020 года старший оперуполномоченный оперативного отдела СИЗО-1 по надуманному основанию составил рапорты о необходимости перевода осужденного и иных лиц, содержащихся в СИЗО, существенно нарушая их права. «В результате на основании документов должностными лицами ГУ ФСИН России по Иркутской области был осуществлен перевод 29-летнего осужденного сначала в одну камеру, а через два дня в другую, где в отношении него сокамерниками были совершены противоправные действия, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью. В ходе следствия была установлена причастность еще четверых сотрудников СИЗО-1 к совершению указанного преступления», — говорится в сообщении.

В январе 2021 года ФСИН России проводила проверку соблюдения прав человека в пенитенциарных учреждениях Иркутской области. Поводом послужили массовые жалобы. По результатам проверки возбудили ряд уголовных дел в отношении сотрудников регионального управления ФСИН, обвиняемых и уже осужденных. Установлены более 40 человек, применявших насилие в местах лишения свободы. Был уволен начальник СИЗО-1 Иркутска.