Из-за повышения ставки ЦБ приостановлена выдача сельской ипотеки - Минсельхоз

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченные российские банки временно приостанавливают выдачу сельской ипотеки в связи с повышением ключевой ставки ЦБ, выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.



«Минсельхоз России в рамках госпрограммы „Комплексное развитие сельских территорий“ реализует программу „Сельская ипотека“. В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12% и в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе. Выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации», — отмечается в сообщении.



Министерство напомнило, что мера поддержки предусматривает получение льготного ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья по ставке от 0,1% до 3% годовых. С 2020 года благодаря программе свои жилищные условия улучшили более 120 тыс. семей.



