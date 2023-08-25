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Из-за повышения ставки ЦБ приостановлена выдача сельской ипотеки - Минсельхоз

19:50 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченные российские банки временно приостанавливают выдачу сельской ипотеки в связи с повышением ключевой ставки ЦБ, выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

«Минсельхоз России в рамках госпрограммы „Комплексное развитие сельских территорий“ реализует программу „Сельская ипотека“. В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12% и в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе. Выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации», — отмечается в сообщении.

Министерство напомнило, что мера поддержки предусматривает получение льготного ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья по ставке от 0,1% до 3% годовых. С 2020 года благодаря программе свои жилищные условия улучшили более 120 тыс. семей.

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