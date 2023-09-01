Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за восстановление Донецка и Луганска

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Московские коммунальщики получили благодарность от жителей Донецка и Луганска, а также руководителей ДНР и ЛНР за работу, которую они выполняют на новых территориях РФ. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на торжественном собрании, на котором подводились итоги выполнения программы развития городской среды в 2023 году и подготовки города к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов.

«Есть вещи, которые вообще выходят за пределы обычной работы, - сказал глава города. - Мы с вами много лет помогали в восстановлении Севастополя, Крыма, а последние два года тысячи ваших коллег работают над восстановлением экономики, инженерных сетей, жилого сектора, объектов соцкультбыта в Донецке, Луганске. И есть вещи, которые для такой работы просто считаются экстремальными. В Донецке, помимо обычной работы, которую выполняют коммунальщики для подготовки к зиме, обустройства объектов соцкультбыта, за этот год вставлено 13 тыс. окон, выбитых снарядами. Вы работаете рядом с этими людьми, рискуя жизнью и здоровьем».