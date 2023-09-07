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НОВОСТИ

Россияне в прошлом месяце продали валюты на сумму 42,1 млрд руб – ЦБ РФ

19:45 07.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост объема продаж валютной выручки экспортерами, а также ужесточение денежно-кредитной политики (Банк России повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%) способствовали уменьшению волатильности курса рубля. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков на сайте ЦБ РФ.

Объем чистых продаж экспортеров в целом за август увеличился на 4,1% относительно июля — с $6,9 до $7,2 млрд. Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (то есть без учета рублевой составляющей экспортной выручки) в июле составило 67% (в июне — 82%).

Население в августе также продолжило осуществлять нетто-продажи иностранной валюты. В целом за месяц граждане продали валюты на сумму 42,1 млрд руб., при этом итоговые нетто-продажи сформировались за счет продажи «токсичной» валюты в крупнейших банках — на 64,1 млрд рублей.

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