Путин поздравил россиян с годовщиной освобождения Донбасса в Великой Отечественной войне

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Донецкой Народной Республики и всех россиян с 80-летием освобождения Донбасса от фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

Как отметил глава государства, это «важная, знаковая дата в истории страны». «Сердечно поздравляю жителей Донецкой Народной Республики, всех граждан России с 80-летием освобождения Донбасса от нацистских захватчиков», — сказал он в видеообращении по случаю годовщины.