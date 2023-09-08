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Путин поздравил россиян с годовщиной освобождения Донбасса в Великой Отечественной войне

11:20 08.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Донецкой Народной Республики и всех россиян с 80-летием освобождения Донбасса от фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

Как отметил глава государства, это «важная, знаковая дата в истории страны». «Сердечно поздравляю жителей Донецкой Народной Республики, всех граждан России с 80-летием освобождения Донбасса от нацистских захватчиков», — сказал он в видеообращении по случаю годовщины.

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