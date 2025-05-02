Трамп хочет ократить на $163 млрд расходы на необоронные нужды - СМИ

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на следующий финансовый год предложит сократить на $163 млрд расходы, касающиеся охраны окружающей среды, возобновляемых источников энергии, образования и программ иностранной помощи. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.



Всего на так называемые дискреционные (необязательные) цели будет предложено выделить $557 млрд — на 22,6% меньше по сравнению с запланированными расходами на 2025 финансовый год, который закончится 30 сентября.



Существенное сокращение финансирования коснется программ министерств энергетики, образования, жилищного строительства и городского развития, здравоохранения и социальных служб, а также Агентства по охране окружающей среды (EPA). Будут отменены многие федеральные гранты, решение о выделении которых принималось при бывшем американском лидере Джо Байдене. Вместе с тем проект бюджета Трампа будет предусматривать увеличение расходов на защиту американской границы, отмечает газета.







