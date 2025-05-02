Трамп хочет ократить на $163 млрд расходы на необоронные нужды - СМИ
09:40 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всего на так называемые дискреционные (необязательные) цели будет предложено выделить $557 млрд — на 22,6% меньше по сравнению с запланированными расходами на 2025 финансовый год, который закончится 30 сентября.
Существенное сокращение финансирования коснется программ министерств энергетики, образования, жилищного строительства и городского развития, здравоохранения и социальных служб, а также Агентства по охране окружающей среды (EPA). Будут отменены многие федеральные гранты, решение о выделении которых принималось при бывшем американском лидере Джо Байдене. Вместе с тем проект бюджета Трампа будет предусматривать увеличение расходов на защиту американской границы, отмечает газета.
НОВОСТИ
- 09:30 02.05.2025
- Вэнс заявил, что РФ и Украина представили свои мирные предложения
- 20:30 01.05.2025
- Пост советника Трампа по нацбезопасности может занять Стивен Уиткофф - Politico
- 19:45 01.05.2025
- Сбер и курорт «Мрия» продолжают благоустройство Алупки
- 19:20 01.05.2025
- Украина не сможет выйти из соглашения о недрах без разрешения США - депутат
- 19:10 01.05.2025
- ЕС не хочет вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине - Филиппо
- 17:50 01.05.2025
- В следующие 100 дней США планируют организовать прямые переговоры по Украине - Вэнс
- 17:40 01.05.2025
- Несмотря на критику и угрозы Вучич поедет в Москву на 9 Мая
- 16:52 01.05.2025
- В Алупке в доме художника-мариниста Леонида Блинова открылся офис Сбера
- 16:40 01.05.2025
- В Лионе поизошли столкновения манифестантов с полицией
- 16:10 01.05.2025
- Украина сильно рискует в соглашении Киева и Вашингтона о полезных ископаемых - депутат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать