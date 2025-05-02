Вэнс заявил, что РФ и Украина представили свои мирные предложения
09:30 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В последние пару недель мы увидели, что каждая из сторон заявила: это наше мирное предложение. Украинцы сделали это. Россияне сделали это. И теперь, я думаю, вопрос заключается в том, сможем ли мы найти какую-то золотую середину, чтобы завершить этот конфликт», — сказал Вэнс в четверг в интервью телеканалу Fox News.
«Украинцы, конечно, разгневаны <…>. Но неужели мы продолжим терять тысячи и тысячи солдат из-за нескольких миль территории в ту или другую сторону?» — добавил вице-президент.
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