Вэнс заявил, что РФ и Украина представили свои мирные предложения

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что и Россия, и Украина представили свои предложения в рамках процесса урегулирования конфликта, теперь идет поиск «золотой середины».



«В последние пару недель мы увидели, что каждая из сторон заявила: это наше мирное предложение. Украинцы сделали это. Россияне сделали это. И теперь, я думаю, вопрос заключается в том, сможем ли мы найти какую-то золотую середину, чтобы завершить этот конфликт», — сказал Вэнс в четверг в интервью телеканалу Fox News.



«Украинцы, конечно, разгневаны <…>. Но неужели мы продолжим терять тысячи и тысячи солдат из-за нескольких миль территории в ту или другую сторону?» — добавил вице-президент.





