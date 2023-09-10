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НОВОСТИ

Москвичи потратят баллы «Миллиона призов» на благотворительные цели

14:27 10.09.2023

Баллы, которые были выиграны в акции «Миллион призов» часть москвичей готовы направить на благотворительность и потратить на культурные мероприятия, заявили горожане в ходе небольшого журналистского опроса. «Выигранную тысячу баллов я потрачу на благотворительность, отправлю их на помощь фондам, которые помогают детям с ограниченными возможностями здоровья», – заявил, например, москвич Александр. По словам москвички Евгении, она не бывала в «Москвариуме» и собирается использовать баллы для покупки билетов именно туда. «Как раз сейчас есть возможность свою тысячу баллов, которую я выиграла в акции, потратить на билет в «Москвариум», – сообщила она. Еще одна жительница Москвы, Наталья, отметила, что собирается увидеть театральную постановку. «Я получила 3 000 баллов и очень хочу потратить на поход в театр, - сообщила она. - Я уже даже посмотрела на выбор спектаклей и очень хочу сходить на «Онегина».

Напомним, участники электронного голосования в Москве могут выиграть 1000, 3000 и 5000 призовых баллов, которые можно обменять на покупки в магазинах, ресторанах и кафе, билеты в музеи и театры или перевести на благотворительность. Один балл равен одному рублю. Избиратели, впервые участвовавшие в онлайн-голосовании, гарантированно получат 1000 призовых баллов. Всего предусмотрено 2,3 млн призовых серитификатов.

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