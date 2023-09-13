Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре, сообщил Путин
14:32 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер КНДР Ким Чен Ын, который находится в России с официальным визитом, после переговоров на космодроме Восточном (Амурская область) также посетит Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) и Владивосток (Приморье). Об этом по итогам встречи с ним сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «60 минут» на канале «Россия-1».
«Впереди у председателя большая программа. Он же отсюда еще [едет] в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная техника — и гражданская, и боевая. Затем будет во Владивостоке, и там тоже такая, военная часть — по линии министерства обороны. Она заключается просто в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота», — анонсировал российский лидер.
Ким Чен Ын приехал в Россию с визитом по приглашению Путина. Сегодня на Восточном у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет.
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