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НОВОСТИ

«Роснефть» расширяет сотрудничество с вузами в сфере образования и науки

11:58 14.09.2023

Компания «Роснефть» на VIII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписала сразу несколько договоренностей с вузами. В рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве с Катарским университетом и Уфимским государственным нефтяным техническим университетом (УГНТУ) планируется реализовывать программы дополнительного профессионального образования и подготовки кадров для предприятий «Роснефти». Cтороны планируют вести научно-исследовательскую деятельность по таким направлениям как добыча и переработка газа, газохимия, изменение климата и снижение углеродного следа, цифровые технологии.

Также на ВЭФ «Роснефть» заключила соглашение с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ). Документ, подписи под которым поставили главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и ректор ДВФУ Борис Коробец, предусматривает расширение взаимодействия между компанией и университетом в области подготовки и переподготовки кадров, научной и инновационной деятельности, а также развития научно-образовательной инфраструктуры университета. В вузе уже не один год ведется подготовка высококвалифицированных специалистов по актуальным для «Роснефти» направлениям, таким как нефтегазовое дело, химические технологии, электроэнергетика и электротехника, автоматизация технологических процессов, машиностроение, кораблестроение.

При формировании на базе ДВФУ комплексной научно-образовательной инфраструктуры «Роснефть» создает корпоративный Центр компетенций. В нем 18 учебных аудиторий, три зоны коворкинга, 12 лабораторий и 2 базовые кафедры. В Центре будут созданы учебные лаборатории по перспективным направлениям, таким как судомоделирование, робототехника, компьютерное программирование и проектирование, а также технологии дополненной реальности для организации проектной работы. Первая очередь Центра – тематический модуль «Инженерные разработки» – уже действует. Модуль включает лаборатории конструкции корпуса судна, диагностики и технического состояния судов, компьютерного моделирования, а также две мультимедийные аудитории для студентов и учащихся инженерных «Роснефть-классов».

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