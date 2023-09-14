Освобождение от санкций поставок нефти в Японию с «Сахалина-2» продлено

21:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания вслед за США продлила до 28 июня 2024 года действие лицензии, которая позволяет проводить операции, связанные с морской перевозкой нефти, добытой в рамках проекта «Сахалин-2» и предназначенной для поставки в Японию.

«Обновление к генеральной лицензии INT/2022/2470156 с целью продлить срок окончания действия освобожденных от [ограничений] операций в рамках проекта „Сахалин-2“ до 28 июня 2024 года», — сказано в сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI).