Освобождение от санкций поставок нефти в Японию с «Сахалина-2» продлено
21:21 14.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Обновление к генеральной лицензии INT/2022/2470156 с целью продлить срок окончания действия освобожденных от [ограничений] операций в рамках проекта „Сахалин-2“ до 28 июня 2024 года», — сказано в сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI).
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