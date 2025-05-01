Трамп доломал киевский режим насчет расплаты полезными ископаемыми - Медведев

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевские власти теперь должны расплачиваться с США национальными богатствами за военную помощь: американский лидер Дональд Трамп «доломал» их по этому поводу, указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.



«Трамп доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны», — написал он в своем телеграм-канале.



Ранее Трамп подтвердил факт заключения соглашения по доступу США к полезным ископаемым Украины.











