Трамп доломал киевский режим насчет расплаты полезными ископаемыми - Медведев
11:10 01.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Трамп доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны», — написал он в своем телеграм-канале.
Ранее Трамп подтвердил факт заключения соглашения по доступу США к полезным ископаемым Украины.
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