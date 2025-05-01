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Вопреки запретам властей граждане Молдавии празднует 9 мая День Победы - опрос

10:30 01.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Молдавии будут праздновать 9 мая День Победы, несмотря на призывы президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности отмечать День Европы. Таковы данные опроса, которые представили социологи молдавской компании Date Inteligente.

«58,2% жителей Молдавии будут праздновать День Победы 9 мая. Поддержать День Европы согласны 42,6% опрошенных, против этого праздника — 49,2%», — сообщили авторы опроса на брифинге. Исследование проводилось с 13 по 25 апреля, в нем приняли участие 1 027 человек из 306 населенных пунктов исключая Приднестровье.

В 2023 году Санду и ее партия выступили с инициативой перенести празднование Дня Победы на 8 мая, а также переименовать его в День поминовения и примирения. Однако инициатива была негативно воспринята общественностью и отложена. В прошлом и нынешнем году правительство отказалось предоставить главную площадь Кишинева организаторам традиционного марша «Бессмертного полка» в честь Дня Победы, были введены штрафы за ношение георгиевской ленты, которые полиция выписывала его участникам.

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