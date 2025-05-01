В майские праздники цены на российские отели выросли в среднем на 21% - аналитика

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя стоимость ночи в российских гостиницах в майские праздники в 2025 году выросла на 21%, до 8,8 тыс. рублей против 7,3 тыс. рублей годом ранее. Об этом рассказал ТАСС директор по работе с отелями онлайн-платформы Travelline Александр Ешмеков.



«Средняя стоимость ночи в майские [праздники] в 2024 году была 7 328,12 рубля, а в 2025-м выросла на 21% и составила 8 850,69 рубля», — рассказал он.



По словам эксперта, сильнее всего средняя стоимость ночи в отелях в майские выходные увеличилась в Подмосковье — на 32%, до 13,8 тыс. рублей (против 10,4 тыс. рублей годом ранее) и Республике Татарстан — на 22%, до 10 тыс. рублей (8,2 тыс. рублей). Следом идут Санкт-Петербург, где рост средней цены составил 21%, до 9,8 тыс. рублей (против 9,1 тыс. рублей в прошлом году), Краснодарский край — 19%, до 10,4 тыс. рублей (против 8,7 тыс. рублей) и Москва — 16%, до 6,8 тыс. рублей в этом году (5,9 тыс. рублей годом ранее).





