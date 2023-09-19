Байден назвал Путина диктатором

09:20 Источник: Газета.Ru

Президент США Джо Байден публично назвал президента России Владимира Путина диктатором. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

На мероприятии по сбору денег на президентскую кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке Байден заявил журналистам, что не встанет на одну сторону «с таким диктатором, как Путин».

Российский лидер ранее отвечал на подобные высказывания американского коллеги словами «кто как обзывается, тот так и называется». Газета.Ru