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НОВОСТИ

Байден назвал Путина диктатором

09:20 19.09.2023 Источник: Газета.Ru

Президент США Джо Байден публично назвал президента России Владимира Путина диктатором. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

На мероприятии по сбору денег на президентскую кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке Байден заявил журналистам, что не встанет на одну сторону «с таким диктатором, как Путин».

Российский лидер ранее отвечал на подобные высказывания американского коллеги словами «кто как обзывается, тот так и называется».  Газета.Ru

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