Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь — Развожаев

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Информация о пострадавших и возможных повреждениях уточняется, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По уточненной информации, наши службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Сейчас в городе все спокойно. Информация по возможным повреждениям от упавших частей сбитых ракет и пострадавшим уточняется. Все оперативные службы работают», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.