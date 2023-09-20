Силы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь — Развожаев
15:32 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Информация о пострадавших и возможных повреждениях уточняется, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«По уточненной информации, наши службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Сейчас в городе все спокойно. Информация по возможным повреждениям от упавших частей сбитых ракет и пострадавшим уточняется. Все оперативные службы работают», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.
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