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НОВОСТИ

Исландия ввела туристический сбор

14:00 21.09.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Исландия ввела туристический сбор для борьбы с изменениями климата. Премьер-министр Катрин Якобсдоттир аргументировала это решение растущим потоком отдыхающих.

«За последние десять лет он увеличился многократно. Очевидно, что это не только сказывается на климате, поскольку многие туристы посещают места нетронутой природы, но и оказывает давление на климатическую ситуацию», — сказала глава кабмина в интервью Bloomberg TV.

Якобсдоттир подчеркнула, что на начальном этапе налог не будет большим.  Говорит Москва

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