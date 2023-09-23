В Днепре в четвертый раз за ночь прозвучали взрывы
08:50 23.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы прогремели вновь в городе Днепре (бывший Днепропетровск) на Украине. Об этом сообщило издание «Зеркало недели». Других подробностей не приводится. В области объявлена воздушная тревога.
Ранее издание трижды сообщало о взрывах в городе.
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