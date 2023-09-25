Эрдоган: Мы ждем от Армении, что она ответит на протянутую ей руку мира и будет делать честные шаги

16:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Азербайджан был вынужден провести контртеррористическую операцию в Карабахе.



«К сожалению, ничего не делалось, чтобы ответить на законные обеспокоенности Азербайджана в Карабахе. По этой причине он был вынужден провести операцию. С этой победой Азербайджана в регионе открылась возможность для полноценной нормализации. И эту возможность, убежден, необходимо проанализировать. Мы ждем от Армении, что она ответит на протянутую ей руку мира и будет делать честные шаги», — сказал он после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Трансляцию вел телеканал TRT.