Эрдоган: Мы ждем от Армении, что она ответит на протянутую ей руку мира и будет делать честные шаги
16:25 25.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«К сожалению, ничего не делалось, чтобы ответить на законные обеспокоенности Азербайджана в Карабахе. По этой причине он был вынужден провести операцию. С этой победой Азербайджана в регионе открылась возможность для полноценной нормализации. И эту возможность, убежден, необходимо проанализировать. Мы ждем от Армении, что она ответит на протянутую ей руку мира и будет делать честные шаги», — сказал он после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Трансляцию вел телеканал TRT.
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