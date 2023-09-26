Даты визита Путина в Китай определены, но пока не называются - Песков

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Даты визита президента РФ Владимира Путина в Китай определены, но пока не называются, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.



«В Китай — да», — ответил Песков на вопрос, согласована ли дата поездки российского лидера в КНР. «Мы своевременно сообщим об этом», — пообещал Песков.



20 сентября Путин во время встречи с членом Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И сообщил, что с удовольствием принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Китай в октябре на форум «Один пояс — один путь».



