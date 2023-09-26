Скандал с нацистом в канадском парламенте привет к отставке спикера

21:49 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер парламента Канады Энтони Рота заявил, что уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста.

«С тяжелым сердцем сообщаю парламенту о своей отставке с поста спикера Палаты общин», — сказал он, выступая в парламенте. Рота уточнил, что официально покинет свой пост 27 сентября.