Скандал с нацистом в канадском парламенте привет к отставке спикера
21:49 26.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«С тяжелым сердцем сообщаю парламенту о своей отставке с поста спикера Палаты общин», — сказал он, выступая в парламенте. Рота уточнил, что официально покинет свой пост 27 сентября.
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