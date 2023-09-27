В Белоруссии международные посылки начнут проверять на наличие беспилотников
13:10 27.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Международные почтовые отправления и товары, следующие в адрес физических лиц, ввозимые (ввезенные) в Республику Беларусь с территории государств — членов ЕАЭС, до их доставки или вручения физическим лицам должны быть доставлены в места проведения контроля на предмет обнаружения вложений, имеющих признаки содержания гражданских БПЛА и авиамоделей, иных товаров, в том числе веществ и материалов», — говорится в указе. За их незаконное перемещение через государственную границу республики предусмотрена уголовная ответственность.
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