Сбер предотвратил мошенничество на крупную сумму в отношении клиента банка
12:05 28.09.2023
Мужчина обратился в офис Сбера с целью снятия наличных средств. У менеджера банка возникли подозрения, что клиент находится под влиянием третьих лиц, поэтому информация была передана сотрудникам безопасности Сбера, которые пообщались с клиентом и рассказали ему о типичных сценариях поведения мошенников. В результате мужчина осознал, что попал под влияние преступников, и рассказал, какими уловками его заставили обратиться в банк для снятия со счетов 160 млн руб.
Как выяснилось, клиенту позвонил человек, представившийся «сотрудником службы безопасности Сбербанка», и сообщил, что его личный кабинет взломан
и принадлежащие ему средства находятся в опасности. По сценарию злоумышленников, чтобы спасти деньги, клиенту нужно их обналичить
и перечислить на «безопасный» счет. Затем с жертвой начали общаться мнимые «сотрудники правоохранительных органов», которые дали указание приобрести новый мобильный телефон и сим-карту для продолжения общения якобы с целью задержания злоумышленников. Не подозревая о преступных намерениях звонивших, клиент купил мобильный телефон и оформил сим-карту с новым абонентским номером. Дальнейшие коммуникации преступников с клиентом проходили с использованием нового номера через звонки и переписки в мессенджере.
Профессиональная и слаженная работа клиентского менеджера и сотрудников службы безопасности Сбера помогла спасти деньги клиента от преступников. Поняв, что он вышел из-под их контроля, мошенники перестали с ним контактировать и удалили историю переписки. Сейчас расследованием преступления и розыском причастных лиц занимаются правоохранительные органы. Сотрудники Сбера помогли клиенту подать заявление в полицию.
«Сотрудники отделений Сбербанка владеют всеми необходимыми инструкциями и на регулярной основе проходят специальное обучение, чтобы эффективно выявлять признаки того, что клиент находится под воздействием третьих лиц, – подчеркнул заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Каждый день мы спасаем средства наших клиентов от мошенников благодаря нашей антифрод-платформе и неравнодушию сотрудников, работающих в офисах. Но мошенники продолжают обзванивать россиян, обманывать и похищать их деньги. Злоумышленники используют различные сценарии, но среди телефонного мошенничества, как и ранее, доминирует схема перевода денег на «безопасный счет» из-за какой-то выдуманной угрозы. Одним жертвам говорят, что на них оформлен кредит, другим рассказывают о смене финансового счета, третьих пугают кражей денег с их банковских карт. И несмотря на тривиальность этих сценариев, по-прежнему находятся люди, которые верят в такой обман кибермошенников. Поэтому хочется еще раз предупредить россиян, чтобы они были бдительнее, вступая в диалоги с незнакомцами. Сотрудники службы безопасности Сбера не звонят клиентам с требованием перевести деньги на другие счета – так действуют только преступники».
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