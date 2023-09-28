Атаки на систему Leonardo не повлияли на работу московских аэропортов
13:55 28.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно данным табло аэропортов, масштабных задержек или отмен рейсов нет, регистрация пассажиров идет.
Ранее о затруднениях регистрации в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo сообщили в авиакомпаниях «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Ютэйр» и Red Wings. Как пояснили в Ростехе, система подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа, позднее ее работоспособность была восстановлена.
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