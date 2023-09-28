0
0
86
НОВОСТИ

Атаки на систему Leonardo не повлияли на работу московских аэропортов

13:55 28.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержек в московских аэропортах на фоне атаки на российскую систему бронирования Leonardo не наблюдается.

Согласно данным табло аэропортов, масштабных задержек или отмен рейсов нет, регистрация пассажиров идет.

Ранее о затруднениях регистрации в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo сообщили в авиакомпаниях «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Ютэйр» и Red Wings. Как пояснили в Ростехе, система подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа, позднее ее работоспособность была восстановлена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:20 28.09.2023
Намерение Армении присоединиться к Римскому статуту РФ не приветствует - Песков
0
31
13:50 28.09.2023
Партия власти на Украине заговорила о переходе к президентской форме правления
0
93
12:30 28.09.2023
Антипольские выпады Киева снижают желание поляков помогать Украине - министр
0
219
12:20 28.09.2023
Ответы на санкционную политику Запада уже найдены - Лукашенко
0
239
12:10 28.09.2023
Состояние экономики Германии не служит «причиной для нытья» - Шольц
0
245
12:05 28.09.2023
Сбер предотвратил мошенничество на крупную сумму в отношении клиента банка
0
243
11:30 28.09.2023
При победе на парламентских выборах правящей партии Польша выйдет из ЕС
0
447
11:20 28.09.2023
1 января 2024 года республика Нагорный Карабах прекратит существование
0
307
11:10 28.09.2023
Первую подводную лодку собственного производства представили в порте Гаосюн, Тайвань
0
282
10:20 28.09.2023
Зеленский и глава Минобороны Британии обсудили при встрече усиление ПВО Украины
0
304

Возврат к списку