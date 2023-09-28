Атаки на систему Leonardo не повлияли на работу московских аэропортов

13:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержек в московских аэропортах на фоне атаки на российскую систему бронирования Leonardo не наблюдается.



Согласно данным табло аэропортов, масштабных задержек или отмен рейсов нет, регистрация пассажиров идет.



Ранее о затруднениях регистрации в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo сообщили в авиакомпаниях «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Ютэйр» и Red Wings. Как пояснили в Ростехе, система подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа, позднее ее работоспособность была восстановлена.



