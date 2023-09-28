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НОВОСТИ

Мультифункциональный комплекс Сбера в Белоруссии стал победителем сразу двух престижных конкурсов

18:33 28.09.2023

Мультифункциональный комплекс, спроектированный и построенный строителями Сбербанка, был отмечен как самый успешный проект в номинации «Лучший архитектурный проект офисного или бизнес-центра» премии Belarus Retail Real Estate Awards 2023. Кроме этого, здание было признано «Лучшим объектом года делового назначения на территории Республики Беларусь» в одной из главных номинаций премии «Лидеры в строительстве–2023», а также получило статус «Лучшего объекта 2023 года в городе Минске». В ходе церемонии награждения неоднократно подчеркивались величественность и современность объекта, который Сбербанк создал в центре Минска.

Это не первые награды, которые получает штаб-квартира Сбера в Белоруссии. Так, Сбер стал лауреатом премии Best Office Awards 2023 в номинации «Зарубежный проект» за этот проект.

Belarus Retail Real Estate Awards 2023 – профессиональная премия за достижения в области развития инфраструктуры торговых центров, бизнес-центров и ритейла в Белоруссии.

«Лидеры в строительстве» – ведущий профессиональный конкурс среди предприятий строительной отрасли Белоруссии – проектных, строительных, производственных, научных.

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