У въезда в здание МВД в Анкаре произошел теракт, один из нападавших подорвал себя - МВД Турции
13:15 01.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Около 09:30 (совпадает с мск — прим. ТАСС) два террориста, приехавшие на легком коммерческом автомобиле к воротам Главного управления безопасности МВД, привели в действие взрывное устройство. Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован. Во время перестрелки двое наших полицейских получили легкие ранения», — написал Ерликая на своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter).
Как сообщает телеканал TRT, террористы подъехали ко въезду в здание министерства, один из них привел в действие находившуюся на нем взрывчатку. Охрана ведомства открыла огонь по нападавшим. Завязалась короткая перестрелка, в результате которой второй террорист был нейтрализован.
В настоящее время все дороги в радиусе минимум 500 метров от здания МВД перекрыты. В этом районе работают взрывотехники и специалисты полиции. Стянута полицейская бронетехника с пулеметными турелями, стволы которых, однако, закрыты чехлами. Также в районе инцидента выставлены отряды полицейских с пластиковыми щитами для противодействия толпе. Беспорядков или опасности прорыва оцепления нет. Генпрокуратура Анкары начала расследование по факту взрыва.
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