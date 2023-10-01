У въезда в здание МВД в Анкаре произошел теракт, один из нападавших подорвал себя - МВД Турции

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два террориста совершили теракт возле здания МВД в Анкаре, один из нападавших подорвал себя. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.



«Около 09:30 (совпадает с мск — прим. ТАСС) два террориста, приехавшие на легком коммерческом автомобиле к воротам Главного управления безопасности МВД, привели в действие взрывное устройство. Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован. Во время перестрелки двое наших полицейских получили легкие ранения», — написал Ерликая на своей странице в соцсети X («икс», ранее Twitter).



Как сообщает телеканал TRT, террористы подъехали ко въезду в здание министерства, один из них привел в действие находившуюся на нем взрывчатку. Охрана ведомства открыла огонь по нападавшим. Завязалась короткая перестрелка, в результате которой второй террорист был нейтрализован.



В настоящее время все дороги в радиусе минимум 500 метров от здания МВД перекрыты. В этом районе работают взрывотехники и специалисты полиции. Стянута полицейская бронетехника с пулеметными турелями, стволы которых, однако, закрыты чехлами. Также в районе инцидента выставлены отряды полицейских с пластиковыми щитами для противодействия толпе. Беспорядков или опасности прорыва оцепления нет. Генпрокуратура Анкары начала расследование по факту взрыва.



