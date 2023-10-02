Шмыгаль попросил МВФ профинансировать дефицит бюджета Украины

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер Украины Денис Шмыгаль обсудил с прибывшей в Киев делегацией МВФ шаги, необходимые для реализации кредитной программы на $15,6 млрд. В частности глава кабмина проинформировал о потребностях страны в средствах для покрытия дефицита бюджета, который в этом году заложен на уровне $38 млрд.

«Первый визит миссии МВФ на Украину за более чем три года. Обсудили шаги, необходимые для реализации четырехлетней программы с фондом на сумму 15,6 млрд долларов. <…> Проинформировал миссию о потребностях Украины в средствах для покрытия дефицита бюджета и отдельно о потребностях на восстановление», — написал премьер в своем телеграм-канале.