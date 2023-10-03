Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 руб.

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 100 руб. впервые с 14 августа, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 07:02 мск, доллар рос на 0,49%, до 100,23 руб.

К 07:06 мск доллар замедлил рост до 100,04 руб. (+0,28%). В то же время евро снижается на 0,29%, до 104,65 руб., а курс юаня прибавляет 0,29% и растет до 13,639 руб.