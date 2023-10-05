Объем ФНБ на 1 октября составил 13,64 трлн руб. — Минфин РФ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября составил 13,64 трлн руб., или 9,1% прогнозируемого на 2023 год ВВП РФ, сообщается на сайте Минфина РФ.

«По состоянию на 1 октября 2023 г. объем ФНБ составил 13 648 337,7 млн рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2023 год <…>, что эквивалентно 140 105,5 млн долларов США», — сказано в сообщении.