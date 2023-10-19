Юань и рубль нужно активнее использовать во взаиморасчетах РФ и КНР и других стран, уверен глава «Роснефти» Сечин

07:39

Развитие собственных региональных рынков Москвы и Пекина было простимулировано давлением на РФ и Китай со стороны западных стран, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на открытии V Российско-китайского энергетического бизнес-форума. По его словам, дальнейшей дедолларизации будет способствовать то, что сейчас Запад сам «фактически выталкивает и Россию, и Китай из долларовой зоны».

«Развитие региональных рынков и дальнейшая интеграция стран Глобального Юга, а также стабильность и предсказуемость китайской экономики неизбежно способствует увеличению значимости юаня в мировой торговле и снижению зависимости от доллара США», - заявил глава «Роснефти», который также является ответственным секретарем Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

По словам Сечина, Россия производит 12% мирового объема жидких углеводородов, а на Китай приходится 14% от их общемирового потребления.

Большой взаимный товарный поток, а также товарные потоки третьих стран и возможности клиринга дали возможность двум странам быстро перейти на расчеты в национальных валютах и их доля в российско-китайских расчетах составляет сейчас уже 90%.

«Важно продолжать расширять практику использования юаня и рубля как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами, - уверен Сечин. - Конечно, для этого требуется поддержка Банка России и Народного Банка Китая, более тесное межбанковское взаимодействие и его практическая направленность на реализацию конкретных проектов. Убежден, что потенциал этого сотрудничества выльется в кратное увеличение товарооборота».

Как уже сообщала «НГ, в Пекине 19 октября стартовал V Российско-Китайский энергетический бизнес-форум, соорганизаторами являются «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). На открытии форума Игорь Сечин представил доклад, изложив свои взгляды на состояние и перспективы развития российско-китайского сотрудничества. В форуме участвуют около 500 человек, среди которых политики, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, эксперты и аналитики.