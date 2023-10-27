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Внешняя реферальная программа помогает Сберу нанимать узкоспециализированных разработчиков

13:15 27.10.2023

Сбер подвел первые результаты внешней реферальной программы для найма разработчиков, старт которой прошел в мае этого года. С момента запуска получено более 200 рекомендаций, из которых более 20% были релевантными и соответствовали заявленным требованиям.

Изначально через рекомендации Сбер принимал только Java-разработчиков, но в дальнейшем пул профессиональных профилей расширился до 12 направлений. В частности, рассматриваются рекомендации тестировщиков, аналитиков, специалистов по работе с большими данными и в сфере кибербезопасности. Полный список профилей представлен на сайте.

По правилам программы любой внешний пользователь, в том числе ИТ-рекрутер, может порекомендовать своего знакомого ИТ-специалиста на работу в Сбер. После того, как кандидат трудоустроится и пройдет испытательный срок, рекомендатель в течение двух недель получит вознаграждение в размере 80 тыс. руб.

Чтобы рекомендацию приняли к рассмотрению есть ряд условий:

– квалификация кандидата соответствует middle+, а опыт разработки от 2-х лет;

– профиль соответствует одному из перечисленных на лендинге;

– кандидат не проходил отбор в Сбер в последние 6 месяцев;

– ИТ-специалист знает, что его рекомендовали и готов рассматривать предложения от Сбера.

«Внешняя реферальная программа дает нам возможность рассказать об интересных и самых актуальных проектах, наиболее востребованных профилях в подборе, – отметила Екатерина Малькова, руководитель Центра подбора цифровых талантов Сбера. – Кандидаты, трудоустроенные к нам из этого канала привлечения – действительно сильные специалисты уровня middle+. Среди них есть профессионалы узкого профиля (например, в направлении роботехники), привлечение которых сильно усложняется при использовании обычных открытых источников и может затягиваться на очень долгий срок. Также, программа помогает закрывать нам вакансии и в регионах – есть успешные примеры в Санкт-Петербурге, Сочи».

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