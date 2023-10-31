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НОВОСТИ

В Вологодской области сменился губернатор

21:21 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об исполняющем обязанности губернатора Вологодской области, текст документа передает пресс-служба Кремля.

«Постановляю: принять отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова О. А. по собственному желанию. Назначить Филимонова Георгия Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области», — говорится в указе. Согласно ему, решение принято «в связи с заявлением» Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий.

Путин сегодня лично встретился с Кувшинниковым и Филимоновым, поблагодарил прежнего губернатора за итоги его работы.

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