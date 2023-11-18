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Корабль Starship, предположительно, взорвался в воздухе — SpaceX

17:00 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета-носитель с кораблем Starship, предположительно, взорвалась в воздухе спустя несколько минут после старта.

«Мы полагаем, что потеряли вторую ступень, — сказал специалист американской компании SpaceX, выступавший в качестве одного из ведущих трансляции запуска, которая шла в социальной сети X („икс“, ранее Twitter). — Мы полагаем, что во второй ступени сработала автоматическая система прекращения полета».

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