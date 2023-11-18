Корабль Starship, предположительно, взорвался в воздухе — SpaceX
17:00 18.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракета-носитель с кораблем Starship, предположительно, взорвалась в воздухе спустя несколько минут после старта.
«Мы полагаем, что потеряли вторую ступень, — сказал специалист американской компании SpaceX, выступавший в качестве одного из ведущих трансляции запуска, которая шла в социальной сети X („икс“, ранее Twitter). — Мы полагаем, что во второй ступени сработала автоматическая система прекращения полета».
НОВОСТИ
- 16:00 18.11.2023
- Только Британия и США могут сейчас устроить новый «майдан» на Украине, считает Азаров
- 15:00 18.11.2023
- Россия выплатит взнос в WADA в случае определения формулы финансирования — Минспорт РФ
- 15:00 18.11.2023
- Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в индийский порт Вишакхапатнам
- 14:00 18.11.2023
- Около 2,8 тыс. фур скопилось на границе Украины и Польши из-за блокировки КПП
- 13:00 18.11.2023
- ВС РФ отразили 4 атаки ВСУ на донецком направлении, противник потерял до 240 военных
- 12:30 18.11.2023
- Участники АТЭС настроены на проведение реформы ВТО — министерское заявление
- 12:00 18.11.2023
- Си Цзиньпин выступил против политизации экономических вопросов
- 11:30 18.11.2023
- Тела двух россиян обнаружены в предгорьях Гималаев на севере Индии
- 11:00 18.11.2023
- Корабль НОАК применил гидролокатор против австралийских водолазов — вице-премьер Австралии
- 10:30 18.11.2023
- ПВО сбила беспилотник в Брянской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать