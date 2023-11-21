58% россиян назвали Сбер лучшим российским банком
15:50 21.11.2023
58% россиян назвали Сбер лучшим банком страны. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в партнерстве с ежегодной бизнес-премией «Компания/Персона года» о том, как жители России пользуются банковскими услугами и какие банки считают лучшими.
Сбер с большим отрывом занял первое место в «народном рейтинге» российских банков. Среди женщин Сбер считают лучшим 61% опрошенных, а среди мужчин – 54%. Наиболее высока поддержка Сбера в возрастных группах с 25 до 34 лет и с 35 до 44 лет – 62% и 64% соответственно.
Как показал опрос, банковскими услугами пользуются девять из десяти россиян (88%). В числе самых популярных – дебетовая карта (65%), оплата коммунальных услуг (40%) и денежные переводы (37%).
При выборе банка для опрошенных важнее всего надежность – эту характеристику отметил каждый второй респондент (50%). Далее идут доходность по вкладам и удобное мобильное приложение (по 28% участников опроса), наличие отделений недалеко от дома (27%) и программы лояльности (22%).
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