Медведев и Собянин открыли Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиасистем

19:54

В Москве открыт Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) в индустриальном парке «Руднево». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, правительство столицы выполнило поручения президента Владимира Путина и правительства РФ по созданию крупнейшего в России центра разработки и производства беспилотников. «На решение этой задачи потребовалось менее года», – отметил градоначальник, который вместе с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым открыл учреждение. Оно объединило ведущих отечественных разработчиков и производителей беспилотников и цифровых геоинформационных платформ. Сейчас резидентами ФЦ БАС уже стали 12 компаний.

Важным элементом производственной инфраструктуры центра стал Центр коллективного пользования – площадка для опытного и мелкосерийного контрактного производства. В числе его задач - предоставление резидентам услуг по изготовлению деталей, узлов и агрегатов БАС, а также содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках перспективных проектов. В этом первом таком российском центре коллективного пользования установлены более 35 единиц высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры, токарные, электроэрозионные, лазерные, механообрабатывающие и фрезерные станки. Также есть зона механообработки, участки покраски, сварки, аддитивной обработки, заготовки материала, термообработки и зона химического оксидирования.

Также в составе ФЦ БАС создан Центр анализа и разработок, который займется оценкой бизнес-модели использования беспилотников, а также анализом, обобщением и распространением лучших практик.

В перспективе в составе Федерального центра БАС предполагается создание лабораторно-исследовательского центра для проведения аэродинамических и цифровых испытаний существующих и перспективных технологий беспилотников, летно-испытательного комплекса для выполнения полетов экспериментальных БАС различных типов и легких гражданских вертолетов, учебно-методического центра для подготовки высококвалифицированных специалистов, флагманского колледжа беспилотной авиации.