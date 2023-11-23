В России отмечается устойчивый рост числа многодетных — Минтруд

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Устойчивый рост количества многодетных семей отмечается сейчас в России, при этом число рождения вторых детей сокращается. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«У нас устойчивый рост количества семей с тремя детьми. Сегодня если по демографии мы посмотрим, у нас примерно сейчас уже в статике находится — не растет и не падает — количество первых рождений, снижается количество вторых рождений, и рост количества третьих рождений», — сказал он на выставке «Россия» в рамках пленарной сессии «Инвестиция в человека — инвестиция в будущее».