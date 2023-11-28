Интерпол поддерживает связь с МВД РФ, Россия важна для организации — президент
10:05 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Интерпол поддерживает связь с российской полицией, Россия важна для его деятельности, как и другие члены. Об этом заявил в интервью ТАСС президент организации Ахмед Насер ар-Раиси в преддверии открытия 91-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола.
«Россия и другие страны-члены важны для организации. <…> Устав [Интерпола] не позволяет исключить ни одну страну из организации. Кроме того, согласно второй статье Устава, двери организации всегда открыты для каждой страны для того, чтобы она могла оказать поддержку своей полиции. Наращивание потенциала, обмен информацией, борьба с преступлениями. Это то, что происходит сейчас с Россией. Связь [с МВД РФ] есть, мы обеспечиваем равное и справедливое отношение ко всем странам-членам», — подчеркнул президент Интерпола.
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