Арабские СМИ утверждают, что израильские военные открыли огонь в секторе Газа

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арабские телеканалы Al Arabiya и Al Hadath утверждают, что Армия обороны Израиля открыла огонь на территории сектора Газа.

По их данным, взрывы и перестрелки слышны сейчас к западу от города Газа. Кроме того, израильские военные ведут массированный огонь к востоку от города Хан-Юнис на юге палестинского анклава.

Согласно достигнутым с помощью международных посредников в лице Египта, Катара и США договоренностям, в 07:00 по местному времени (08:00 мск) должен был начаться первый день дополнительного периода гуманитарной паузы.