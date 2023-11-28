Арабские СМИ утверждают, что израильские военные открыли огонь в секторе Газа
11:00 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Арабские телеканалы Al Arabiya и Al Hadath утверждают, что Армия обороны Израиля открыла огонь на территории сектора Газа.
По их данным, взрывы и перестрелки слышны сейчас к западу от города Газа. Кроме того, израильские военные ведут массированный огонь к востоку от города Хан-Юнис на юге палестинского анклава.
Согласно достигнутым с помощью международных посредников в лице Египта, Катара и США договоренностям, в 07:00 по местному времени (08:00 мск) должен был начаться первый день дополнительного периода гуманитарной паузы.
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