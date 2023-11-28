Колокольцев назвал сложным положение с оборотом наркотиков в новых регионах
15:12 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МВД России Владимир Колокольцев отметил, что длительное культивирование наркосодержащих растений привело к формированию обширной сырьевой базы в новых регионах, последствия этого особенно ощутимы в Херсонской и Запорожской областях. Об этом министр сообщил на заседании коллегии МВД РФ, посвященной противодействию незаконному обороту наркотиков.
«Так, несмотря на снижение числа наркопотребителей, количество отравлений растет. Сегодня каждое второе противоправное деяние, связанное с наркотиками, совершается дистанционно, значительная часть — в организованных формах. Сложное положение в наших новых регионах. Длительное культивирование наркосодержащих растений привело к формированию обширной сырьевой базы. Последствия наиболее ощутимы в Херсонской и Запорожской областях», — процитировали министра в пресс-центре ведомства.
Министр подчеркнул, что принятые МВД меры позволили несколько оздоровить ситуацию в России, тем не менее она требует системного контроля.
НОВОСТИ
- 15:32 28.11.2023
- Крупнейший в мире айсберг может исчезнуть в ближайшие месяцы — ученые
- 15:00 28.11.2023
- Избранный президент Аргентины решил принять иудаизм — Bloomberg
- 14:32 28.11.2023
- Динамика цен на социально значимые продукты в 2023 г. ниже инфляции — Патрушев
- 14:12 28.11.2023
- Европарламент обеспечит постоянное присутствие своих представителей в Киеве
- 14:00 28.11.2023
- Заболеваемость ковидом выросла на 32,8% за неделю в России
- 13:32 28.11.2023
- В Москве задержаны подростки, устроившие диверсию на ж/д станции
- 13:20 28.11.2023
- Зюганов заявил, что Совет Федерации 13 декабря объявит о выборах президента РФ
- 13:08 28.11.2023
- Клиенты Сбера могут защититься от мошеннических звонков в мессенджерах
- 13:05 28.11.2023
- Столтенберг сообщил, что Украина приблизилась к НАТО, но ее туда пока не приглашали
- 13:00 28.11.2023
- Эксперты КНР сравнили размещение США ракет средней дальности в Азии с Карибским кризисом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать