Колокольцев назвал сложным положение с оборотом наркотиков в новых регионах

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД России Владимир Колокольцев отметил, что длительное культивирование наркосодержащих растений привело к формированию обширной сырьевой базы в новых регионах, последствия этого особенно ощутимы в Херсонской и Запорожской областях. Об этом министр сообщил на заседании коллегии МВД РФ, посвященной противодействию незаконному обороту наркотиков.

«Так, несмотря на снижение числа наркопотребителей, количество отравлений растет. Сегодня каждое второе противоправное деяние, связанное с наркотиками, совершается дистанционно, значительная часть — в организованных формах. Сложное положение в наших новых регионах. Длительное культивирование наркосодержащих растений привело к формированию обширной сырьевой базы. Последствия наиболее ощутимы в Херсонской и Запорожской областях», — процитировали министра в пресс-центре ведомства.

Министр подчеркнул, что принятые МВД меры позволили несколько оздоровить ситуацию в России, тем не менее она требует системного контроля.