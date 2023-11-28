0
0
57
НОВОСТИ

Колокольцев назвал сложным положение с оборотом наркотиков в новых регионах

15:12 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД России Владимир Колокольцев отметил, что длительное культивирование наркосодержащих растений привело к формированию обширной сырьевой базы в новых регионах, последствия этого особенно ощутимы в Херсонской и Запорожской областях. Об этом министр сообщил на заседании коллегии МВД РФ, посвященной противодействию незаконному обороту наркотиков.

«Так, несмотря на снижение числа наркопотребителей, количество отравлений растет. Сегодня каждое второе противоправное деяние, связанное с наркотиками, совершается дистанционно, значительная часть — в организованных формах. Сложное положение в наших новых регионах. Длительное культивирование наркосодержащих растений привело к формированию обширной сырьевой базы. Последствия наиболее ощутимы в Херсонской и Запорожской областях», — процитировали министра в пресс-центре ведомства.

Министр подчеркнул, что принятые МВД меры позволили несколько оздоровить ситуацию в России, тем не менее она требует системного контроля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 28.11.2023
Крупнейший в мире айсберг может исчезнуть в ближайшие месяцы — ученые
0
60
15:00 28.11.2023
Избранный президент Аргентины решил принять иудаизм — Bloomberg
0
115
14:32 28.11.2023
Динамика цен на социально значимые продукты в 2023 г. ниже инфляции — Патрушев
0
170
14:12 28.11.2023
Европарламент обеспечит постоянное присутствие своих представителей в Киеве
0
183
14:00 28.11.2023
Заболеваемость ковидом выросла на 32,8% за неделю в России
0
188
13:32 28.11.2023
В Москве задержаны подростки, устроившие диверсию на ж/д станции
0
273
13:20 28.11.2023
Зюганов заявил, что Совет Федерации 13 декабря объявит о выборах президента РФ
0
228
13:08 28.11.2023
Клиенты Сбера могут защититься от мошеннических звонков в мессенджерах
0
231
13:05 28.11.2023
Столтенберг сообщил, что Украина приблизилась к НАТО, но ее туда пока не приглашали
0
230
13:00 28.11.2023
Эксперты КНР сравнили размещение США ракет средней дальности в Азии с Карибским кризисом
0
249

Возврат к списку