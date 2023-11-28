Крупнейший в мире айсберг может исчезнуть в ближайшие месяцы — ученые
15:32 28.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупнейший в мире айсберг А23а площадью 4,2 тыс. кв. м (около двух Петербургов) в середине ноября 2023 года в результате дрейфа вынесло на чистую воду в Южном океане. В результате уже в ближайшие месяцы он начнет стремительно разрушаться и может исчезнуть, сообщили журналистам в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
«По мнению специалистов Центра ледовой и гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института, в ближайший месяц он войдет в море Скоша, где вскоре прекратит свое существование», — рассказали в пресс-службе.
В сентябре 1986 года крупный массив льда откололся от ледника Фильхнера.
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