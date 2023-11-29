Ветер уронил главную елку Вашингтона

11:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Ветер повалил главную рождественскую ёлку Вашингтона. На ней 30 ноября президент США Джо Байден должен торжественно зажечь огни.

Как сообщает CBS, инцидент случился днём 28 ноября, но дерево до сих пор не удалось поднять. Национальная служба парков не уверена, что ёлку удастся сохранить, её состояние пока не смогли оценить.

Вместе с тем планы по торжественному зажжению огней сохраняются. Говорит Москва