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Глава МИД Эстонии допустил возможность закрытия границы с РФ

12:00 29.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна допустил возможность закрытия границы с Россией.

«Мы готовы закрыть [границу с РФ], если это понадобится. <…> Мы это обсудим, если это понадобится для поддержки Финляндии. <…> Это может случиться. Эта ситуация не является обычным примером миграции», — заявил Цахкна по прибытии не встречу министров иностранных дел НАТО.

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