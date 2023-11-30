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Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом под Липецком

11:20 30.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновение микроавтобуса «Мерседес» и автобуса ПАЗ произошло в Данковском районе Липецкой области. По предварительным данным, погибли два человека и шестеро пострадали, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Ольга Снежкова.

«Произошло столкновение двух пассажирских транспортных средств — микроавтобуса „Мерседес“ и ПАЗ <…> Предварительно, два человека погибли и шестеро пострадали в микроавтобусе», — сообщила она.

Снежкова уточнила, что в автобусе ПАЗ находился только водитель, ДТП произошло в 08:10 мск на 77-м километре автотрассы Липецк — Данков в районе села Новоникольское Данковского района. «Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — сказала собеседница агентства.

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