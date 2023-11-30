Песков назвал «абсурдным и глупым» решение Софии не пропускать самолет с Захаровой

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение болгарских властей не разрешать пролет самолета с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой на борту в Северную Македонию «не укладывается ни в какие рамки», и это «абсурдная и глупая позиция». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена — это первое. Второе — она, конечно, не укладывается ни в какие рамки. Третье — она абсолютно абсурдна и, можно даже сказать, глупа», — сказал представитель Кремля.

«Хочется обратиться к болгарскому руководству и призвать их все-таки попытаться из последних сил сохранить трезвость в принимаемых решениях», — заключил он.