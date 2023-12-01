ХАМАС нарушило перемирие, армия Израиля возобновила боевые действия в Газе — ЦАХАЛ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

«ХАМАС нарушило оперативную паузу и, кроме того, открыло огонь по израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.